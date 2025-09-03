En el distrito de San Clemente, más de 8500 viviendas acceden diariamente al servicio de agua potable; sin embargo, solo entre 2000 y 2500 usuarios cumplen con el pago mensual de aproximadamente 10 soles. Esto significa que más de 6 mil familias consumen el recurso sin aportar económicamente, generando una alarmante brecha que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y la mejora de la infraestructura.

Cortes del servicio

Estos datos informados por el alcalde del distrito de San Clemente, Alex Escate Palacios, manifestó que se han realizado campañas de sensibilización y se han otorgado beneficios extraordinarios para que los vecinos regularicen deudas de hasta 15 años, incluyendo condonaciones parciales.

Pese a estos esfuerzos, la morosidad persiste, lo que ha obligado a la comuna a iniciar una etapa de cortes masivos del servicio a los usuarios que no se pongan al día en el distrito.

La autoridad edil recalcó que la deuda no desaparece, pero los usuarios pueden acogerse a convenios de pago y facilidades que les permitan evitar la suspensión del suministro. “El agua es un derecho, pero también un deber ciudadano. Sin el compromiso de todos, no es posible garantizar un servicio justo y de calidad para el distrito”, señaló Escate.

Mientras tanto pone a la vista de todo el alto índice de morosos en el distrito sanclementino, pero también esta medida de los cortes por la municipalidad busca visibilizar el esfuerzo realizado y prevenir conflictos futuros, recordando a la población que el acceso al agua depende de la responsabilidad compartida. El llamado es claro y urgente: ponerse al día y evitar el corte.

VIDEO RECOMENDADO