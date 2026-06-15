Con 8 equipos inscritos en las categorías Sub 13 varones y Sub 15 damas se realizará durante los días 26, 27 y 28 de junio un cuadrangular de menores en la plataforma de la Unidad Vecinal, cuna de grandes basquetbolistas y uno de los clubes más gloriosos del básquet piurano.
Este torneo se hace con el objetivo de fortalecer las bases del baloncesto piurano y promover la formación de nuevos talentos, además de buscar convertirse en un espacio de competencia, integración y desarrollo para los jóvenes deportistas de la región.
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FORMANDO GENERACIONES
Jorge Arrunátegui Baca, dirigente del Club Unidad Vecinal, destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia institucional orientada a recuperar el protagonismo histórico del club y contribuir al desarrollo del básquet local.
“Después de varios años, Unidad Vecinal vuelve a presentar equipos de menores en competencia. Estamos convencidos de que el futuro del baloncesto de Piura depende de la formación de nuevas generaciones y del trabajo sostenido en las categorías de base”, señaló.
Asimismo indicó que durante el campeonato se realizará un concurso de habilidades dirigido a niños y niñas entre los 6 y 12 años, “esta actividad está abierta a clubes, academias y escuelas formativas que deseen incentivar la práctica del baloncesto desde edades tempranas; y a los cuales los esperamos para inscribirse”.
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CANTERA
El dirigente indicó que una de las principales preocupaciones de la actual directiva es recuperar el sentido de identidad y pertenencia entre los jóvenes, utilizando el deporte como herramienta de formación personal y comunitaria.
“Durante muchos años se priorizaron las categorías mayores y se descuidó el trabajo de cantera. Hoy vemos las consecuencias de esa falta de planificación. Sin el esfuerzo de padres de familia, academias particulares y algunos colegios comprometidos con el deporte, el baloncesto piurano habría enfrentado una situación mucho más difícil”, afirmó.
El equipo masculino Sub 13 está integrado por niños formados en la propia institución, mientras que el equipo femenino Sub 15 reúne a jugadoras provenientes de diversos colegios, quienes han fortalecido y perfeccionado su nivel técnico bajo la dirección del club.