Con 8 equipos inscritos en las categorías Sub 13 varones y Sub 15 damas se realizará durante los días 26, 27 y 28 de junio un cuadrangular de menores en la plataforma de la Unidad Vecinal, cuna de grandes basquetbolistas y uno de los clubes más gloriosos del básquet piurano.

Este torneo se hace con el objetivo de fortalecer las bases del baloncesto piurano y promover la formación de nuevos talentos, además de buscar convertirse en un espacio de competencia, integración y desarrollo para los jóvenes deportistas de la región.

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FORMANDO GENERACIONES

Jorge Arrunátegui Baca, dirigente del Club Unidad Vecinal, destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia institucional orientada a recuperar el protagonismo histórico del club y contribuir al desarrollo del básquet local.

“Después de varios años, Unidad Vecinal vuelve a presentar equipos de menores en competencia. Estamos convencidos de que el futuro del baloncesto de Piura depende de la formación de nuevas generaciones y del trabajo sostenido en las categorías de base” , señaló.

Asimismo indicó que durante el campeonato se realizará un concurso de habilidades dirigido a niños y niñas entre los 6 y 12 años, “esta actividad está abierta a clubes, academias y escuelas formativas que deseen incentivar la práctica del baloncesto desde edades tempranas; y a los cuales los esperamos para inscribirse”.

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CANTERA

El dirigente indicó que una de las principales preocupaciones de la actual directiva es recuperar el sentido de identidad y pertenencia entre los jóvenes, utilizando el deporte como herramienta de formación personal y comunitaria.

“Durante muchos años se priorizaron las categorías mayores y se descuidó el trabajo de cantera. Hoy vemos las consecuencias de esa falta de planificación. Sin el esfuerzo de padres de familia, academias particulares y algunos colegios comprometidos con el deporte, el baloncesto piurano habría enfrentado una situación mucho más difícil” , afirmó.

El equipo masculino Sub 13 está integrado por niños formados en la propia institución, mientras que el equipo femenino Sub 15 reúne a jugadoras provenientes de diversos colegios, quienes han fortalecido y perfeccionado su nivel técnico bajo la dirección del club.