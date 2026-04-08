El presidente Juan Carlos García hace 25 años tiene pendiente devolverle al Club Unidad Vecinal todo lo que le dio a través del básquet y contrató al entrenador cubano Pedro Cobarrubia Borrego, quien indica que el básquet piurano está muy fragmentado y con ideas solitarias, y que el día que todos vayan hacia un objetivo común, el deporte de las canastas va a mejorar en todo nivel.

Conversamos con él, en el polideportivo de la Unidad Vecinal, club al cual pertenece y con sus ideas y experiencia quiere hacerlo grande, como su historia en sus 63 años de creación.

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OBJETIVO

¿Cuáles son los objetivos que tiene en mente?

Los dirigentes del Club Unidad vecinal confiaron en mi para cumplir dos objetivos: primero, reflotar al club, poniendo foco en la promoción del baloncesto en niños y jóvenes, hasta formar selecciones en las distintas categorías de menores; y a la par, ayudar a promover el desarrollo adecuado e integral del baloncesto en Piura, junto con aquellas instituciones que tengan el mismo objetivo, pero basados en las etapas correctas de aprendizaje.

¿Cómo manejaría esto?

He sido escogido para desarrollar un proyecto de largo plazo. Actualmente venimos ejecutando parte de ese plan, con la implementación de la academia. En esta primera etapa estamos formando niños para luego segmentarlos según su nivel de aprendizaje y habilidades. Asimismo, estamos lanzando desde este sábado 11, un campamento de 12 horas divididas en 6 sábados donde impartiremos fundamentos técnicos para mejorar el lanzamiento, el dribbling y la defensa en jóvenes con experiencia previa en baloncesto.

¿Cómo encontró al Club UV?

Cuando me contactaron me hablaron del club pero no conocía de su historia, y aquí noto que se trata de un club histórico con mas de 60 años de fundación, no solo se debe a sus jugadores sino a sus hinchas y vecinos, es como si existiese un vínculo irrompible entre el agrupamiento y la cancha en el centro de la vecindad. Lamentablemente ese vínculo aparentemente estuvo un poco dormido y hoy, los dirigentes actuales, dirigidos por Juan Carlos García, quieren retomar ese vínculo y veo mucho interés en vecinos y exjugadores para poner en lo alto al Club Unidad Vecinal.

¿Qué diferencia hay entre el básquet peruano y el de otros países?.

Creo que debe trabajarse más con los niños para implementar en ellos, los principios básicos del baloncesto e identificar a aquellos con mayor potencial de altura, para atraerlos al baloncesto, tal como lo hacen en otros países.

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LAS METAS

¿Cuál es la meta que se ha propuesto?.

Formar niños con las técnicas de baloncesto adecuadas, que se apasionen por este lindo deporte y con la historia del Club Unidad Vecinal, para que construyan un futuro prometedor del básquet en todo Piura.

Háblenos sobre su experiencia en el básquet.

Mi trayectoria en el deporte de las canastas es bastante larga. Estuve en la selección nacional de mi país 11 años y como entrenador llevo más de 30 años, incluidos 7 años en Mali-Africa en la categoría sub 23, habiendo obteniendo 2 campeonatos africanos. A mis 61 años puedo decir que conozco muy bien el baloncesto pero siempre hay cosas que aprender.

¿Cuál son sus planes a futuro?.

Mi trabajo debería ayudar a conseguir lo que los actuales dirigentes del Club pretenden, es decir, el resurgimiento del baloncesto reflejado en la obtención de campeonatos a nivel local y nacional, que pongan en la palestra a Piura, además formar profesionales disciplinados y exitosos.

Un mensaje a los demás clubes del básquet piurano.

A que se unan, que dejen de lado los egos, que no busquen campeonar por campeonar y salir en una foto, pugnándose jugadores entre ellos, sino que se dediquen a formar jugadores desde pequeños que generen los vínculos que harán que este hermoso deporte resurja.