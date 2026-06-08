Tras el cierre de las mesas de votación en esta segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la Asociación Civil Transparencia determinó que la jornada electoral se desarrolló en apego a los procedimientos y a la normativa vigente, sin incidentes que afectaran de manera significativa el derecho al voto.

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, informó que el 100% de las mesas de votación fue instalado, y más del 92,3% lo hizo antes de las 8 de la mañana, todas con el material electoral correspondiente. El 93,4% estuvo integrado por miembros sorteados por la ONPE (titulares o suplentes) y solo en el 6,6% de los casos un ciudadano de la fila tuvo que asumir el rol de miembro de mesa.

Además, todos los locales cerraron alrededor de las 5 p. m. y en el 100% de las mesas se permitió votar a los electores que aún se encontraban en la fila al momento del cierre.

Así también, en cerca del 99% de las mesas se permitió a los personeros observar el escrutinio sin ningún problema.

CÉDULAS MARCADAS

Awapara reconoció que tomaron conocimiento, a través de medios de comunicación, de algunos casos aislados en los que presuntamente se habrían encontrado cédulas previamente marcadas en determinados distritos.

Sin embargo, precisó que corresponde a las autoridades competentes investigar esos reportes y determinar el alcance real.

PARTICIPACIÓN A LA BAJA

En términos de participación, los datos de Transparencia indican que la concurrencia habría caído ligeramente respecto a la segunda vuelta del 2021. En aquel año, la participación ciudadana fue del 74,56%, mientras que este 2026 fue del 72,4%.

Los votos en blanco representarían el 0,8% (0,64% en segunda vuelta de 2021) y los nulos el 5,7% (5,9% en segunda vuelta de 2021), cifras similares a las del proceso anterior.