Tras conocerse los resultados del conteo rápido, en el que se revela un empate técnico entre Roberto Sánchez (50,3%) y Keiko Fujimori (49,7%), la candidata de Fuerza Popular advirtió que no hay ganador todavía, y el resultado real llegará recién cuando se cuente el 100% de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fujimori fue directa sobre los alcances del conteo rápido y afirmó que sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra pequeña sobre las 90 mil actas que existen a nivel nacional. Por eso, su mensaje central fue para sus personeros.

“El trabajo de los personeros es importante, doblemente importante. Se necesita contar cada una de las actas”, repitió en más de una ocasión.

La candidata de Fuerza Popular fue enfática al señalar que respetará lo que digan las urnas, pero también instó a su rival (Roberto Sánchez) a que haga lo mismo. “Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo”, señaló.

LLAMADO INTERNACIONAL Y A PERSONEROS

Fujimori hizo un llamado expreso a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante hasta el cierre definitivo del proceso.

“Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular. De ustedes depende que cada uno de los votos de nuestros compatriotas sea cuidado y respetado”, expresó.

“Como mensaje final, le quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza. Necesitamos calma y serenidad. Y vamos a esperar con mucha fe el resultado final”, apuntó.