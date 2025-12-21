El otrora campeón del baloncesto piurano, Club Unidad Vecinal vuelve a la palestra del deporte de las canastas, retomando aquella senda formadora de grandes canteras que durante 61 años de fundación en Piura, sacó grandes deportistas y excelentes profesionales.

Por ello, sus directivos han programado para el lunes 5 de enero del 2026, el inicio de la Academia de Baloncesto Unidad Vecinal, que estará dirigida a niños y jóvenes entre 6 y 17 años, y estará a cargo del destacado maestro cubano Pedro Cobarrubia Borrego, con experiencia en varios países del mundo.

ACADEMIA

Las clases se impartirán de lunes a viernes, entre las 3:00 p.m. y 7:00 p.m., en la renovada plataforma de la Unidad Vecinal, las mismas que culminarán el 27 de febrero. Para mayores informes e inscripciones pueden comunicarse al celular 943-802-834 o al correo uvbasket1964@gmail.com

“El objetivo es la formación de niños y la tecnificación de los más jóvenes con algo de experiencia, pero conforme al avance, se irán realizando eventos que impacten no solo en el club sino en toda la comunidad, a fin de reflotar el baloncesto, deporte venido a menos en los últimos años “, dijo el directivo Jorge Arrunátegui.

Además dijo que se ha coordinado con el decano del Colegio Médico, Víctor Espinoza, para realizar exámenes médicos para garantizar un plan de largo plazo en la formación de deportistas de alto nivel.

CANTERA

Asimismo, señaló que tras algunos meses de coordinación con distintas generaciones de jugadores, barristas, dirigentes de la Unidad Vecinal, vienen promoviendo este proyecto deportivo, que permitirá la formación de jóvenes en el baloncesto con valores de humildad, respeto, generosidad y garra.

Cabe recordar que de la Unidad Vecinal salieron grandes deportistas como: Miguel Montero, Rolando Funes, María Luisa Montero, Luis Fernández, Pedro Atarama, Margarita Mejía, Pepe Córdova, Martha Pastor, Rómulo Cevasco; Hernán Carrasco, Charles Coello, entre otros.