De 9 al 14 de este mes, Piura se convertirá en la sede de un campeonato nacional extraordinario de gimnasia 2025, que forma parte del calendario deportivo de la Federación Peruana de Gimnasia (FDPG).

El Comité Organizador, la Escuela de Gimnasia Nuestra Señora de Lourdes, en coordinación con un equipo de trabajo liderado por Sadith Quevedo, diseña y opera los detalles de la Competencia Nacional de manera profesional, para que los atletas puedan competir en óptimas condiciones.

PUEDES VER: Dos sullaneros viajan con la selección peruana a torneo en Brasil

TODO LISTO

Según indica Sadith Quevedo, en el Campeonato Nacional que durará 6 días, se ha previsto recibir más de dos mil atletas con delegaciones de 85 clubes e instituciones de varias regiones del Perú como Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Madre de Dios, Callao, Cuzco, Tacna, Moquegua, Huaraz, Huánuco, Loreto, Ica, Apurímac y el anfitrión Piura.

“Estamos muy emocionados. Este campeonato nacional en Piura será una gran oportunidad para mostrar el crecimiento del deporte en nuestra región y el talento que tenemos a nivel nacional. Nuestra expectativa es vivir un evento de alto nivel. Queremos que Piura se convierta en una sede referente para próximos campeonatos” , señaló Sadith Quevedo.

MIRA ESTO: S/ 35 mil en premios se repartirán ganadores de la Media Maratón “Ciudad de Piura”

PIURANAS

Las atletas participarán en 4 modalidades en los coliseos Club Grau y Nuestra Señora de Lourdes, teniendo la presentación de la mascota “Molly, la iguanita Gymnasta” (oriunda de Piura), así como la presencia de la selección nacional que nos ha representado en los Juegos Bolivarianos.