Ronaldo Távara y Steven Paulini, jóvenes que se formaron en academias de fútbol de la provincia de Sullana, viajaron a Brasil conformando la selección peruana Sub 15, que jugará un torneo internacional en el país carioca.

Estos dos orgullosos jugadores sullaneros destacan en las divisiones menores del cuadro de Sporting Cristal del Rímac, viajaron confiados de hacer un buen desempeño en la cancha, para darle alegría a los peruanos en ese certamen.

DESTACAN

Las dos promesas de Sullana esperan pronto debutar en la Liga 1. Por el momento, van por buen camino y la rompen en el cuadro celeste, buscando hacerse un lugar en el primer equipo.

Ronaldo Távara (hermano de Martín, quien también es jugador de Sporting Cristal), se inicio jugando en la academia Libertad del distrito de Mallaritos en Sullana, mientras tanto Steven Paulini, destacó defendiendo al equipo San Martín de Sullana.

Dos jóvenes promesas sullaneros que tienen un largo camino por recorrer, y el estar en la selección peruana, ya es un avance de lo que pueden lograr a futuro.