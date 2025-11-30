El defensor “Churre” Piero Guzmán hizo un balance positivo de su temporada y expresó su deseo de seguir creciendo en el 2026. Él espera continuar en Alianza Atlético y jugar la Copa Sudamericana. El futbolista sostuvo que culmina un buen año en lo personal y que espera mejorar aún más en la siguiente campaña.

“Feliz por este buen año y espero que el que venga sea mejor. Aún no defino nada, me gustaría continuar en Sullana y disputar la Copa Sudamericana , pero veremos qué sucede una vez termine mi contrato con Universitario ” , indicando que su continuidad dependerá de las decisiones contractuales que se tomen en las próximas semanas", dijo a GolPerú.

Asimismo, aseguró que su contrato con la “U” terminó en noviembre. Aunque no tiene nada seguro, quisiera seguir en el equipo sullanero o algún que lo quiera, dejando abierta la puerta a distintas opciones sobre su futuro.

EL DESBANDE

A la salida del técnico Gerardo Ameli, el guardameta Diego Melián y el defensa central Horacio Benincasa, se despidieron del club que los albergó en tres temporadas, luego de haber asegurado su boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Otra de las sorpresas, fue el alejamiento del equipo “Churre” de su goleador Agustín Graneros, que no llegó a un acuerdo con la directiva y puso fin a su vínculo contractual, dándole las gracias por la clasificación.

SE ALEJAN

El arquero uruguayo y ex capitán Diego Melián, fue una pieza clave en la histórica clasificación a la Copa Sudamericana, mientras Horacio Benincasa se despidió sintiéndose feliz de quedar en la historia de este club. Aún no ha definido su futuro de cara a la próxima temporada Liga 1.

Lo del goleador Agustín Graneros se veía venir pues un club cusqueño lo estuvo siguiendo en las últimas fechas.

Ahora la directiva tendrá que hacer un movimiento rápido que marque el inicio de un periodo de cambios importantes en el club con miras a la temporada de la Liga 1-2026 y a su participación en la Copa Sudamericana.