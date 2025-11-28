Sorpresa en el fútbol peruano causó la salida del técnico argentino Gerardo Ameli quien clasificó al club Alianza Atlético en la Liga 1, a la Copa Sudamericana después de 16 años.

El club tras un comunicado anunció el alejamiento del club tras llegar a un acuerdo con la directiva “Churre” para ponerle fin a su vínculo contractual, sin dar a conocer los motivos..

“La Asociación Deportivo Alianza Sullana - Club Sport Alianza Atlético, informa a la opinión pública que el profesor Gerardo Amel i y nuestra institución han acordado dar por finalizado su vínculo contractual” , dice el comunicado subido a las redes sociales.

EXITOSO

Asimismo le expresaron el agradecimiento por el compromiso, la entrega y la pasión que junto a su comando técnico demostraron durante su permanencia en el club que se reflejó en el rendimiento deportivo, momentos que quedarán en la memoria de todos los que forman parte del “Vendaval”.

Gerardo Ameli llegó a mediados del 2024 a Alianza Atlético luego de su paso por Deportivo Garcilaso y dirigió al equipo en 52 partidos, ganando 25, tuvo 12 empates y 15 derrotas.

Este año dejó posesionado al club en el quinto casillero de la tabla acumulada con 57 puntos, tras conseguir 17 triunfos, 6 empates y 12 derrotas y le dio el boleto a la soñada Copa Sudamericana.