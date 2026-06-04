La liberación del expresidente Pedro Castillo, la nueva Constitución, la segunda reforma agraria y la “recuperación del gobierno del pueblo” fueron parte del mensaje que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y su equipo de campaña dieron en la concentración de cierre de campaña de anoche en la avenida Independencia de Arequipa.

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El mismo discurso fue repetido en Cusco y Puno, donde estuvo antes de llegar a la ciudad y donde enfatizó postulados que ha intentado disimular en su segundo plan de Gobierno que ha llamado de consenso con fuerzas de izquierda.

Sánchez llegó acompañado de las candidatas a las vicepresidencias, Analí Márquez y Brígida Curo, además del destituido fiscal José Domingo Pérez y el hermano del encarcelado expresidente, Mercedes Castillo.

“Vamos a ser capaces de recuperar el gobierno del pueblo y comenzar una nueva era”, dijo en su discurso y volvió a mencionar el aumento del sueldo mínimo, mejores salarios para los maestros y demás anuncios populistas que ha mantenido desde la primera vuelta electoral.

Lanzó luego críticas a Keiko Fujimori, a quien dijo que es responsable de los “crímenes de su pueblo y que tiene que pagar”.