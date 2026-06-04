Militantes de Juntos por el Perú abusaron del permiso municipal para su actividad proselitista de anoche y armaron el estrado en plena avenida Independencia, que estaba cerrada por obras entre las calles Víctor Lira y Paucarpata.

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El permiso municipal era para una concentración en la explanada del Coliseo Arequipa, pero la estructura se colocó en todo el ancho de la pista. Curiosamente, esta calle no había sido considerada en las obras que sí se comenzaron hacia arriba y abajo de esa cuadra, trabajos que están a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

SIN RESPUESTAS SOBRE PERMISO

Durante la primera vuelta, la comuna provincial manifestó que no se permitiría ningún mitin en las plazas públicas de su jurisdicción, siendo recordado el caso del Partido del Buen Gobierno, que intentó armar un estrado en la explanada del Coliseo Arequipa, pero la entidad pública negó los permisos y el mitin se realizó desde un camión sobre la calle Matarani.

Sobre esta situación, se buscó el descargo del subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres, José Luis Barrezueta, y del gerente municipal Alejandro Maldonado; sin embargo, pese a las llamadas y mensajes, ninguno de los funcionarios atendió las consultas sobre cómo se autorizó el armado.

Hasta el cierre de la nota, la comuna provincial no emitió pronunciamiento alguno sobre el hecho ni realizó alguna fiscalización en cumplimiento de sus obligaciones.