El Comité Ejecutivo Regional del Movimiento Regional Fuerza Arequipeña aseguró que todas sus candidaturas para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 cuentan con plena validez jurídica, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicara la Resolución N.° 1252-2026-JNE, mediante la cual se oficializan los resultados del cómputo de las elecciones primarias realizadas a nivel nacional.

A través de un pronunciamiento dirigido a sus afiliados, militantes y a la ciudadanía, la organización política señaló que dicha resolución ratifica la legalidad de sus elecciones internas y rechaza los recursos de nulidad presentados por algunos sectores.

Asimismo, precisó que su Estatuto y Reglamento Electoral continúan vigentes e inscritos ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), permitiendo expresamente la modalidad de delegados utilizada durante el proceso de democracia interna.

Fuerza Arequipeña indicó además que la resolución del JNE toma como base la Resolución Gerencial N.° 0087-2026-GOECOR/ONPE, emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la cual valida el desarrollo de las elecciones primarias. Según el movimiento, ello otorga plena eficacia jurídica a los resultados y deja sin sustento los cuestionamientos sobre la legalidad de sus mecanismos internos de elección.

La agrupación también recordó que el proceso electoral se encuentra actualmente en la etapa de inscripción de listas ante los Jurados Electorales Especiales y sostuvo que, bajo el principio de preclusión que rige el sistema electoral peruano, las fases ya concluidas no pueden ser revertidas. En ese sentido, afirmó que ninguna acción posterior tiene la capacidad legal de suspender o anular los actos ya reconocidos por el máximo organismo electoral.

El movimiento regional aseguró que la conformación de sus listas respetó lo establecido por las leyes N.° 32245 y N.° 32536, normas especiales aprobadas para las ERM 2026 que regulan la designación directa de candidatos y los requisitos de afiliación. Por ello, reiteró que la inscripción de todas sus listas provinciales y distritales continuará adelante con lo que calificó como un “respaldo jurídico inquebrantable”