La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) habilitó siete establecimientos de salud para brindar de manera gratuita la Profilaxis Pre-Exposición, conocida como PrEP, un método preventivo contra el VIH basado en la toma periódica de medicamentos antirretrovirales.

Al respecto, la coordinadora regional de la estrategia de prevención y control de ITS, VIH/SIDA y Hepatitis B, Ydelsa Delgado Luna, explicó que la PrEP está dirigida a personas mayores de 18 años pertenecientes a poblaciones de alto riesgo.

“Por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, trabajadoras y trabajadores sexuales, así como parejas serodiscordantes, es decir, cuando uno de los miembros de la pareja vive con VIH y el otro no. También pueden acceder personas con comportamientos de riesgo, como múltiples parejas sexuales, siempre que no tengan VIH, no hayan tenido una exposición de riesgo en las últimas 72 horas y no presenten contraindicaciones para recibir este tratamiento preventivo”, indicó.

El acceso es voluntario y requiere evaluación previa del personal de salud. Según el Ministerio de Salud, este método se ofrece gratuitamente como parte de la prevención combinada del VIH.

Delgado subrayó que la PrEP no reemplaza el uso del preservativo. Ambos métodos forman parte de una estrategia integral de prevención que también reduce el riesgo de otras infecciones de transmisión sexual.

Los siete puntos habilitados en la región Arequipa son el Hospital Honorio Delgado, Hospital Goyeneche, Hospital Camaná, Hospital Aplao, Hospital Alto Inclán, centro de salud La Colina y centro de salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena.