La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa, Gildys Álvarez Quispe, dictó cuatro días de detención preliminar para los médicos Alex Limache C. y Gonzalo Delgado Z., investigados por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo y comercialización de productos farmacéuticos o dispositivos médicos sin garantía de buen estado, en agravio de un menor de 7 años que perdió la vida.

La medida judicial se dio tras conocerse que el pequeño sufrió una fractura de muñeca y, al no poder ser operado de urgencia en el hospital Goyeneche por presunta falta de disponibilidad, fue derivado por recomendación médica a una clínica particular.

Durante el plazo de detención preliminar, la fiscalía deberá ejecutar diversos actos de investigación orientados a determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del menor, así como el grado de participación que habrían tenido los investigados.

La medida fue dictada a solicitud del Ministerio Público para la realización de diligencias urgentes e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.