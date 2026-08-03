Solo cuatro municipalidades de la provincia de Arequipa mantienen deudas por el servicio de disposición final de residuos sólidos con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Así lo informó el gerente de Servicios a la Ciudadanía, Carlo Veliz Herrera, quien precisó que el número de comunas morosas se redujo en las últimas semanas.

El funcionario explicó que, pese a los pagos pendientes, la comuna provincial continuará brindando el servicio para no perjudicar a la población. “No podemos negarles el servicio; sería afectar a la ciudadanía”, sostuvo, al señalar que las gestiones de cobranza continúan a través de la Gerencia de Administración Tributaria.

Veliz indicó que el monto adeudado ya no alcanza el millón de soles y que anteriormente eran cerca de ocho las municipalidades con obligaciones pendientes. Además, agregó que las demás comunas lograron regularizar sus pagos tras la mejora del servicio con la puesta en funcionamiento de la celda transitoria en el relleno sanitario Quebrada Honda.

Asimismo, señaló que el municipio mantiene coordinaciones para concretar el proyecto KFW, que permitirá optimizar las plantas de transferencia y el relleno sanitario de Quebrada Honda. Precisó que el expediente técnico será financiado por el Ministerio del Ambiente y que la comuna supervisa el cumplimiento de los plazos establecidos.