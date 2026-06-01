La muerte de Gustavo, un niño de siete años, ocurrida la noche de ayer antes de ser sometido a una intervención quirúrgica por una fractura en la mano derecha, ha generado conmoción entre sus familiares, quienes exigen una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El menor iba a ser operado en una supuesta clínica ubicada en la tercera cuadra de la avenida Bolognesi, distrito de Yanahuara.

Jorge Cruz, padre del menor, relató que su hijo sufrió la lesión mientras jugaba en un parque. Tras el accidente fue trasladado al hospital Goyeneche, donde el Área de Traumatología dispuso la realización de radiografías. Con los resultados se determinó que Gustavo requería una intervención quirúrgica para corregir la fractura.

El progenitor informó que mientras realizaba la compra de medicamentos solicitados por el personal médico, Alex Limachi le propuso efectuar la operación en una clínica privada, argumentando que en el hospital Goyeneche la intervención recién podría realizarse el viernes. Debido al intenso dolor que padecía el niño, la familia decidió aceptar el traslado.

Jorge Cruz señaló que el médico le aseguró que la operación sería rápida y tendría un costo aproximado de 2 mil 500 soles. “Fui a buscar dinero. Cuando regreso, mi señora llorando me dice que mi hijo había muerto”, dijo.

El padre afirmó además que cuando Gustavo ingresó a la clínica no presentaba ninguna herida abierta en la zona afectada y aún no había sido intervenido quirúrgicamente. Únicamente tenía colocada una vía intravenosa, por lo que la familia sospecha que la aplicación de anestesia o algún otro medicamento vencido podría estar relacionada con el fallecimiento.

Por su parte, Dalia Fernández, madre del menor, señaló que tras la emergencia su hijo fue trasladado en ambulancia a la clínica San Juan de Dios. Allí, la médica de turno certificó el deceso. “Me dice: ‘¿Qué ha pasado con tu hijo? Está muerto’”, recordó la madre, aún afectada por la pérdida.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al establecimiento para comenzar las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas de la muerte. Mientras tanto, el cuerpo del pequeño Gustavo fue trasladado e internado en la morgue central de Arequipa. El médico y anestesiólogo fueron intervenidos por la Policía.