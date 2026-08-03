Tras más de tres décadas de investigación, el caso emblemático Paccha I llega a una nueva etapa con la restitución de los restos de 10 víctimas del periodo de violencia en la región Junín. El próximo 23 de setiembre, sus familiares recibirán los restos luego de que fueran identificados mediante estudios genéticos realizados por el Ministerio Público.

Los comuneros fueron detenidos y ejecutados extrajudicialmente el 27 de febrero de 1992 en el anexo de Paccha del distrito de El Tambo. El proceso de identificación contó con la participación de sus familiares durante las exhumaciones y el reconocimiento de prendas.

Dennis Zanabria, presidente de la Asociación de Familiares Desaparecidos del caso Paccha y quien perdió a un hermano en estos hechos, señaló que esta noticia es alentadora para las familias.

“Representa un alivio después de décadas de incertidumbre”, señaló Zanabria. Los identificados son Ángel Zanabria Ubaldo, José Núñez Hualpa, Herminio Barja Ríos, Julio Salomé Bravo, Apolonio Perfecto Lazo Rudas, Jesús Pumahuali Salomé, César Sánchez Castro, Gumercindo Graciano Ubaldo Zanabria, Fredy Atilio Gaspar Ríos y Ángel Percy Barja Gaspar.