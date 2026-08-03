La Contraloría General de la República advirtió serias deficiencias técnicas, administrativas y financieras que comprometen la culminación de la nueva infraestructura de la institución educativa Señor de los Milagros, en la provincia de Paita.

De acuerdo con el Informe de Control Preventivo N.° 10678-2026-CG-GRPI-SCP, la obra permanece paralizada desde abril de 2025 y presenta ocho situaciones adversas que podrían retrasar aún más su ejecución y afectar el retorno de cientos de estudiantes a un plantel adecuado.

Mientras el proyecto continúa sin reanudarse, más de 500 escolares de los niveles inicial, primaria y secundaria reciben clases en módulos temporales. La Contraloría advirtió que esta situación se prolonga desde hace más de un año y mantiene a los alumnos en condiciones que no reúnen las características previstas para una infraestructura educativa definitiva.

Uno de los principales hallazgos corresponde al estado de la estructura construida. Durante las inspecciones realizadas en junio de este año, la comisión de control verificó fisuras, desprendimientos y trabajos ejecutados fuera de las especificaciones técnicas en los bloques inspeccionados. El informe señala que las grietas se presentan en vigas ubicadas en los cuatro niveles de la edificación, pese a que los elementos estructurales principales ya habían sido ejecutados.

La Contraloría también detectó observaciones en el expediente técnico elaborado para ejecutar el saldo de obra. Una de ellas está relacionada con el ascensor destinado a personas con discapacidad. El documento advierte que el plazo previsto para la entrega del equipo es de 110 días calendario, equivalente al 91,67 % del tiempo establecido para ejecutar el saldo de la obra. En la práctica, ello implicaría que el ascensor sería entregado cuando el proyecto se encuentre próximo a concluir, sin considerar el tiempo requerido para su instalación y puesta en funcionamiento.

A ello se suma la falta de respaldo financiero para reiniciar los trabajos. El órgano de control identificó que la Municipalidad Provincial de Paita aún no ha formalizado la disponibilidad presupuestal necesaria para ejecutar el saldo de obra, situación que podría generar nuevos retrasos en caso se reinicien las labores.

El informe también advierte inconsistencias en la actualización de costos contemplados en el expediente técnico. Entre ellas figuran errores en las fórmulas de reajuste y diferencias en los precios de algunos materiales, debido a que todavía se utilizan valores correspondientes a mayo de 2021, pese al tiempo transcurrido desde la elaboración del proyecto.

Otro de los aspectos observados es la ausencia de una aprobación vigente por parte de ENOSA para el sistema eléctrico. La Contraloría considera que esta situación representa un riesgo para la ejecución de la obra.