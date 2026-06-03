Roberta Calsín Pacompia y su hijo Stalin, de 10 años, dos de los sobrevivientes del brutal ataque ocurrido en su vivienda ubicada en Majes, permanecen estables e internados en el área de emergencia del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, donde además, también es atendido Fray Ccoyuri Chumbisaca, uno de sus atacantes.

El director adjunto del hospital, José Tanco, informó que la madre y el hijo fueron evaluados por especialistas de Neurocirugía, Traumatología debido a las heridas que presentan en el rostro y otras partes del cuerpo.

En el caso de Roberta , el médico precisó que no fue sometida todavía a una operación mayor, pero sí se le realizaron suturas en las heridas del rostro. Le hicieron 40 puntos para cerrar las dos heridas grandes que tenía en su rostro producto de los machetazos que le asestaron los hermanos Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca.

Producto de la brutal agresión, también presenta una fractura a nivel del tercio medio del húmero, por lo que será hospitalizada en el área de Traumatología para ser intervenida quirúrgicamente.

Respecto a Stalin , el menor de 10 años, Tanco informó que también se encuentra estable y consciente. El niño presenta heridas en el rostro, un corte en la región cervical y una lesión en la oreja. Además, se le inmovilizó la columna cervical debido a una fractura que, según la evaluación médica, no provocará la pérdida de movilidad. “No va a perder el movimiento. Está bien, está tranquilo”, señaló el médico.

ATACANTE INTERNADO BAJO CUSTODIA POLICIAL

En el mismo hospital Honorio Delgado también permanece internado Fray Ccoyuri, señalado como uno de los atacantes de la familia. Según informó Tanco, el intervenido presenta una herida en la mano derecha, específicamente en la cara anterior.

El médico explicó que el sospechoso tiene un tendón roto y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica, aunque no de manera inmediata. Primero deberá bajar la inflamación para luego programar la operación correspondiente.

El caso continúa bajo investigación por los heridos y la muerte de Gerardo Calsin Csri (38). Mientras tanto, Roberta y su hijo Stalin permanecen bajo vigilancia médica en la emergencia del Honorio Delgado; a pocos metros de ellos, en el pasillo, está su agresor bajo custodia policial.