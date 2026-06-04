Misión cumplida, con esa frase el superior Pedro Zevallos Mayta de 63 años, se despidió de la bandera de guerra, después de 40 años de servicio en la Policía Nacional. Pedro Zevallos, natural de Concepción ingresó a los 22 años a la Guardia Republicana.

Se capacitó como desactivador de explosivos y en su primer día de servicio desactivó 20 bombas en Huancayo y distritos.

En su largo trajinar el padre de tres hijos recuerda que desactivó más de 300 bombas. Incluso en julio de 1990, su patrulla fue emboscada en Paucará - Huancavelica, allí fallecieron 7 policías, pero Pedro Zevallos sobrevivió al ataque.

“Recuerdo que colocaron un explosivo eléctrico con 4 balones de gas en el estadio de Coto Coto para atentar contra el helicóptero M-17 en un paro armado. Allí venían 25 militares, desactivamos la bomba y los salvamos”, contó Zevallos Mayta.

El agente, con llanto de honor se despidió pidiendo a los postulantes a policías a tener vocación y a sus colegas les exhortó a que cumplan su servicio con eficiencia y honestidad. Zevallos Mayta se fue cantando el himno Sinchi.

“Hay que irnos con honor y no siendo perseguidos por la justicia”, invocó.

Junto a él también se despidieron de la bandera el superior Anibal Porras C. y Mario Gonzales Huacaichuco, quienes también lucharon contra el terrorismo y la delincuencia. Los agentes pasaron a la situación de retiro, después de dedicar gran parte de sus vidas a proteger a la ciudadanía.

Conmovidos, recordaron los 40 años de servicio, sacrificio y compromiso vistiendo el uniforme policial. La ceremonia estuvo marcada por un sentimiento de orgullo y nostalgia, se reconoció la trayectoria de los efectivos que trabajaron por la seguridad del país. El general PNP César Calero Cisneros, les entregó recordatorios y felicitó a los policías por su destacada labor.