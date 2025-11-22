Luego de haber culminado la temporada 2025 con Atlético Grau, el técnico argentino Ángel Comizzo emprendió viaje a la capital vía Latam, el jueves a las 5:10 p.m. aunque sin confirmar si regresaría para ponerse el buzo en la próxima temporada.

Y es que en el aeropuerto antes de su partida no quiso declarar al periodista deportivo Manolo Gol, y solo atinó a decir: “Para qué voy a declarar, si ya me voy de esta tierra bendita”.

EL ADIÓS

“Hizo mal en no saludar a la hinchada que lo siguió en las buenas y en las malas, pero al decir “Adiós tierra bendita”, parece que es un adiós definitivo ”, señaló Manolo Navarro.

Asimismo, explicó que el “adiós” parece que sí lo es, pues no han llegado a buen término las conversaciones semanas atrás con la directiva donde le pedían que, de continuar, lo haría con una rebaja de un 30% de su salario actual, algo que no fue visto con buenos ojos y dijo que no lo aceptaba y dio a entender que tiene varias ofertas de otros equipos.

También dijo que le sorprende ahora que el presidente Arturo Ríos salga a decir que todo depende del técnico, cuando ya de antemano sabe que no aceptará la rebaja y más bien ya anda buscando al nuevo técnico.

La mediocre campaña con el equipo albo hace ver que su ciclo ya terminó y eso se lo han hecho saber a saciar los hinchas albos.

RENOVACIONES

Con miras a la Liga 1-2026, los objetivos del Grau pasan por recuperar el protagonismo perdido y para ello necesitarán una plantilla más competitiva y con mayores variantes.

Una de las renovaciones será la Raúl Ruidíaz, quien tiene contrato hasta el 2026, y se rumorea que también están en conversaciones con Neri Bandiera, Patricio Álvarez, Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Diego Soto, Rafael Guarderas, Aaron Fuentes, Elsar Rodas y los juveniles, Arnold Flores y otros.

En cuanto a los refuerzos ya serán dados a conocer por la directiva, aunque se comenta que ya hay varias conversaciones avanzadas con algunos de ellos.