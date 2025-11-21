No se duermen en sus laureles. La directiva del cuadro de Alianza Atlético de Sullana empezó a renovar contratos a sus jugadores referentes con miras a la temporada 2026, donde jugará los torneos de Liga 1 y la Copa Sudamericana.

SE QUEDA

El primero de ellos fue el volante Stéfano Fernández, quien hizo una meritoria campaña este año y ha sido elegido para seguir defendiendo la casaquilla y así afrontar los torneos que se avecinan, especialmente el certamen continental, al que regresa después de 16 años.

Stéfano Fernández, a sus 23 años, ha disputado 23 partidos en este año 2025, se caracteriza por ser el eje del equipo, destacando por sus buenas condiciones para recuperar el balón.

Llegó en el 2023, procedente de UTC de Cajamarca, al equipo de Gerardo Ameli, y este año estuvo en la mira de otros equipos del certamen local, sin embargo, llegó a un acuerdo con la dirigencia sullanera para así extender el vínculo por todo el 2026.

¿SE DESPIDE?

Por otro lado, el goleador Agustín Graneros se despidió de la afición sullanera, a la que está agradecido por las muestras de cariño, dejando al equipo clasificado a la Sudamericana.