Tal como lo prometió Agustín Graneros, ayer anotó en la valla de Sport Boys y de esta manera le da el triunfo a su equipo Alianza Atlético, ubicándolo en el quinto casillero de la tabla acumulada en la Liga 1.

Un partido bien planteado por Gerardo Ameli en ambos tiempos, dominó el campo, aunque dejó algunas claras en la defensiva, donde tendrá que mejorar.

Un equipo “Churre” que gustó y que dejó en claro que tiene en su goleador Agustín Graneros, lo mejor en la ofensiva, quien convirtió un golazo.

Cuando corría el minuto 19, un arranque por la banda derecha Graneros, fue apilando defensores y al ingresar a la media luna del área, sacó un zurdazo que hizo imposible la estirada del portero Franco y convirtió el único gol del cotejo.

EL MEJOR

El rival si bien inicio buscando el gol para quedarse con los 3 puntos, no encontró la claridad para crear peligro en el arco de Prieto, aunque su reacción fue tardía de jugar en el campo rival.

Incluso en el tiempo complementario se vio superado por el rival que se posesionó del balón y trató de defender el resultado y no correr riesgos atrás. Aunque a los 67´ los “Rosados” tuvieron una oportunidad con un cabezazo de Nequecaur que pasó cerca al arco.

Con este resultado, Alianza Atlético, confirmó su prestancia en el fútbol peruano, y cerró una campaña por demás exitosa de la mano de su técnico Gerardo Ameli, quien lo clasificó a la Copa Sudamerciana 2026.