Agustín Graneros, máximo artillero del equipo “Churre”, se encuentra en un momento de decisiones. El delantero ha sido tentado por un club capitalino para la temporada 2026, aunque no descarta continuar defendiendo los colores de Alianza Atlético.

En estos momentos está mentalizado en el último partido ante Sport Boys, el cual lo enfrentará hoy, a las 3:00 p.m., en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde espera culminarlo con goles.

“El equipo está enfocado en cerrar el año con una victoria. Queremos ganar el partido con Sport Boys y terminar en el quinto puesto, que sería muy meritorio por todo lo hecho durante los dos torneos” , dijo el goleador argentino.

TENTADO

Graneros analiza su futuro y quiere continuar su crecimiento en el fútbol peruano. Luego de haber aportado con sus goles a la obtención del cupo a la Copa Sudamericana viene siendo vinculado a grandes equipos de la Liga 1, entre ellos Alianza Lima, que busca reforzar su ataque para el 2026.

En una entrevista con D’Pase, Graneros reveló que, tras su buen desempeño en el fútbol boliviano, se dio su llegada a Alianza Atlético, donde firmó contrato por un año. “Hay acercamientos con Alianza Lima, pero eso lo maneja mi representante. Es un club gigante junto a la “U” y Cristal . Jugué en los tres estadios y es impresionante la cantidad de gente que llevan” , contó.

GOLEADOR

El delantero “Churre” ha anotado 13 goles en la Liga 1, tres de ellos a los “Grones” y acapara los ojos de otros equipos que quieren tenerlo como su goleador.

Antes de llegar al equipo sullanero, Agustín Graneros jugó en 5 equipos argentinos y 2 temporadas en el Real Tomayapo de Bolivia, jugando 85 partidos y anotando 23 goles.