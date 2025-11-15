Alianza Atlético clasifica a la Copa Sudamericana de la mano del técnico argentino.
Alianza Atlético clasifica a la Copa Sudamericana de la mano del técnico argentino.

Dieciséis años después, la ciudad de Sullana celebra otra clasificación a una Copa Sudamericana del equipo de , que tuvo como artífice al técnico argentino Gerardo Ameli, quien nunca se amilanó ante los grandes.

Fue una de las mejores campañas deportivas más exitosas de los últimos años, donde a base de pundonor, garra, amor a la camiseta, pero sobre todo a la humildad puesta de manifiesto por sus guerreros integrantes de la mano del entrenador, que culminó una campaña exitosa logrando clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

CAMPAÑA

Gerardo Ameli se enfundó el buzo blanquiceleste el año pasado en un momento crítico cuando luchaba por salir de los últimos puestos y no descender de categoría. Su llegada hizo que se remontara y el equipo quedara posicionado a escaso un casillero para clasificar a un torneo internacional.

Este año puso de relieve su experiencia y disciplina táctica, con una renovación total siendo muy competitivo y pudo establecerlo en los primeros lugares, culminando el Torneo Apertura en el puesto 6.

De ahí para delante, supo enfrentar a todos sus rivales con hidalguía, teniendo en mente estar en una Copa Sudamericana. Logró saborear triunfos con equipos capitalinos, a quienes derrotó, incluso en sus terruños, habiendo ganado de visita a la “U”, tricampeón del fútbol peruano.

RENOVACIÓN

La hazaña lograda por el técnico argentino queda inscrita en el libro de oro de Alianza Atlético y su campaña será recordada por todos los hinchas, desde su salvación del descenso en el 2024, a la Copa Sudamericana en el año siguiente.

“Quiero disfrutar con los chicos, quiene supieron responder a gran altura y profesionalismo. Ya nos sentaremos a conversar con la directiva para analizar mi continuidad. Por lo pronto la meta es ganar al Sport Boys este domingo y terminar quinto en el torneo”. Además agradezco a los hinchas por su gran aliento", dijo el técnico.

El partido ante SportBoys se juega mañana domingo, desde las 3:00 p.m. en el Estadio Miguel Grau del Callao, abriendo la 19 fecha.

