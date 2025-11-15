Dieciséis años después, la ciudad de Sullana celebra otra clasificación a una Copa Sudamericana del equipo de Alianza Atlético, que tuvo como artífice al técnico argentino Gerardo Ameli, quien nunca se amilanó ante los grandes.

Fue una de las mejores campañas deportivas más exitosas de los últimos años, donde a base de pundonor, garra, amor a la camiseta, pero sobre todo a la humildad puesta de manifiesto por sus guerreros integrantes de la mano del entrenador, que culminó una campaña exitosa logrando clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

CAMPAÑA

Gerardo Ameli se enfundó el buzo blanquiceleste el año pasado en un momento crítico cuando luchaba por salir de los últimos puestos y no descender de categoría. Su llegada hizo que se remontara y el equipo quedara posicionado a escaso un casillero para clasificar a un torneo internacional.

Este año puso de relieve su experiencia y disciplina táctica, con una renovación total siendo muy competitivo y pudo establecerlo en los primeros lugares, culminando el Torneo Apertura en el puesto 6.

De ahí para delante, supo enfrentar a todos sus rivales con hidalguía, teniendo en mente estar en una Copa Sudamericana. Logró saborear triunfos con equipos capitalinos, a quienes derrotó, incluso en sus terruños, habiendo ganado de visita a la “U”, tricampeón del fútbol peruano.

RENOVACIÓN

La hazaña lograda por el técnico argentino queda inscrita en el libro de oro de Alianza Atlético y su campaña será recordada por todos los hinchas, desde su salvación del descenso en el 2024, a la Copa Sudamericana en el año siguiente.

“Quiero disfrutar con los chicos, quiene supieron responder a gran altura y profesionalismo. Ya nos sentaremos a conversar con la directiva para analizar mi continuidad. Por lo pronto la meta es ganar al Sport Boys este domingo y terminar quinto en el torneo” . Además agradezco a los hinchas por su gran aliento", dijo el técnico.

El partido ante SportBoys se juega mañana domingo, desde las 3:00 p.m. en el Estadio Miguel Grau del Callao, abriendo la 19 fecha.