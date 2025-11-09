Gracias al triunfo logrado por Sporting Cristal ante Cienciano y el empate de la “U” con Garcilaso, el cuadro Alianza Atlético logró clasificar a la Copa Sudamericana 2026, luego de 16 años de ausencia (2009).

JÚBILO

El plantel que dirige el técnico Gerardo Ameli, a base de pundonor, pudo ubicarse entre los 7 primeros equipos de la tabla acumulada con un puntaje de 51 puntos (faltando aún 2 partidos por jugar) inalcanzable para sacarlo de la clasificación.

“ Gózalo, Sullana. Nuestro vendaval vuelve a dejar huella y nos representará internacionalmente en la Copa Sudamericana . Gracias a todos los que hicieron posible este logro: directiva, cuerpo técnico, jugadores, trabajadores y, sobre todo, a nuestra fiel hinchada que nunca dejó de creer. ¡El Vendaval vuelve a soplar en Sudamérica! ”, pauteó el club en las redes sociales.

JUEGAN HOY

La escuadra de Sullana llegará motivada luego de asegurar su boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana para su partido de hoy, cuando enfrente a partir de las 3:15 p.m. al Alianza Universidad de Huánuco en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

Hoy tratará de superar ante AUDH, un equipo penúltimo de tabla de posiciones y que trata de salvar la categoría, viene de empatar en su casa 2-2 ante Cusco FC.

El Estadio Campeones del 36 reventará hoy de hinchas para aplaudir esta hazaña lograda por el técnico argentino, cuyo equipo a pesar de estar ya clasificado saldrá a regalarle una alegría a sus hinchas en casa.

El encuentro de hoy será un partido de revancha para los sullaneros, toda vez que el cuadro “azulgrama” venció a los “Churres” en el Torneo Apertura por 2-0 jugando en Huánuco.