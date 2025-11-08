En un partido para el olvido, el cuadro de Atlético Grau cayó derrotado por 3-1 ante Pablo II que con este triunfo sube dos peldaños más, con el fin de salvarse del descenso.

Un partido mal planteado por el técnico Ángel Comizzo, que llegó a desesperar a la hinchada piurana ya que el equipo demostró jugar a nada, con poco interés en el cotejo, esto debido a que ya estaba asegurado su permanencia en el torneo del próximo año.

El equipo de Chongoyape hizo respetar la casa, y tuvo un primer tiempo de gran reacción, incluso al minuto de juego anotó un gol, pero fue anulado por el VAR. Luego sus delanteros Mauricio Alfonso a los 38 minutos de penal y Cristhian Tizón a los 42 pusieron adelante a los “amarillos”.

Grau recién en el segundo tiempo logró mejoría, pero solo hasta los 55 minutos que descontó Neri Bandiera de perfecta “Palomita”. De ahí para adelaante los locales volvieron a tomar el control del partido y Cristhian Tizón a los 68´ convierte su segundo gol personal y tercero para Juan Pablo II, para darle los 3 puntos.

PUEDES VER: Liga 1: El club “Patrimonio de Piura” tiene sed de triunfos

FUSTRACCIÓN

El atacante de Atlético Grau, Neri Bandiera, mostró su frustración tras la derrota ante Juan Pablo II en Chongoyape. Además, el delantero señaló que todavía no ha conversado con la directiva sobre si se quedará o no, en el cuadro piurano.