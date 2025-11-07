Atlético Grau busca mañana ganar a su similar de Juan Pablo II y terminar luego su campaña con otro triunfo de local ante Sporting Cristal. El cotejo ante los “Santos” se juega a las 3:15 p.m. en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape.

El equipo que entrena el técnico Ángel Comizzo, irá con todas las ganas de conseguir el triunfo ante un conjunto que también luchará palmo a palmo por no perder y tratar de salvarse del descenso, donde está muy comprometido.

SEGURO

El volante albo, Paulo de la Cruz, expresó su desazón tras el empate obtenido ante los “Churres”, y dijo que fue un resultado que no estaban en sus expectativas.

“ Quedamos tristes porque no era el resultado que buscábamos. Nos empataron en un momento favorable que teníamos y se dio por errores nuestros. Ahora toca pensar en el siguiente partido y en sumar de a tres ”, añadió.

Asimismo, enfatizó que hay factores externos que, a su juicio, influyeron en el desarrollo del cotejo como la cancha y el arbitraje que dejó mucho que desear. Sin embargo, fue autocrítico y reconoció que el equipo debe asumir sus responsabilidades.

“ Tenemos que hacer un mea culpa, mejorar muchos aspectos y sacar lo mejor de cada uno. Tenemos la convicción de seguir luchando en las fechas finales del torneo. Son 2 partidos, seis puntos que nos pueden ubicar en un lugar decente en la tabla ”, concluyó.

EL RIVAL

Mientras tanto, en tienda de Juan Pablo II, su técnico Santiago Acasiete aclaró que el incidente ocurrido durante el encuentro frente a Cienciano, con el jugador Cristian Tizón, fue una calentura del momento, pero que ya fue superado.