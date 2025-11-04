A escasas dos fechas para finalizar el Torneo Clausura, seis equipos se perfilan para clasificar a la Copa Sudamericana. Uno de ellos es Alianza Atlético, que de conseguir un triunfo esta semana, dirá presente en esta justa internacional, después de 16 años de ausencia.

Luego del empate a uno, ante Atlético Grau, el equipo “Churre” llegó a las 51 unidades y mantiene una ventaja de 4 puntos a Club Deportivo Los Chankas, que por el momento ocupa el octavo lugar y con un partido menos.

LAS CHANCES

FC. Melgar, que ya culminó sus partidos, tiene asegurado su boleto a la Copa Sudamericana (56 puntos). De ahí Alianza Atlético y Garcilaso están con 51 unidades, seguidos de Cienciano y Los Chankas (ambos 47) y, finalmente, Huancayo y ADT (los dos con 45). Nada está dicho aún.

De ganar el equipo “Churre” y Garcilaso en la próxima fecha, serán inalcanzables (54 puntos) y asegurarán la Copa Sudamericana.

La fecha anterior Cienciano ganó a Juan Pablo II, y desplazó del octavo lugar a Sport Huancayo, mientras Los Chankas se posesionan un puesto más abajo, con 47 (tiene un partido menos), que lo jugará mañana ante Alianza Lima. De ganar este choque, escalará al octavo lugar.

A Garcilaso le toca depender de sí mismo, y le resta jugar solo un partido ante la “U”, de ganar accederá a la Sudamericana.

LAMENTO

El delantero Luis Olmedo, autor del tanto en el empate ante su clásico rival, Aético Grau, lamentó el resultado, pues de ganar hubiesen asegurado su ingreso a este grupo.

“Trabajamos toda la semana pensando en eso, en tratar de ganar el partido a Grau. No es el resultado que buscábamos, siempre apostamos a ganar para jugar más tranquilos los dos últimos partidos. Ahora a descansar y pensar en el próximo choque ante Alianza Universidad ”, comentó Olmedo.

Cabe señalar que el equipo “Churre”, que dirige Gerardo Ameli, jugará este domingo en casa ante Alianza Universidad de Huánuco, equipo que se resiste a perder la categoría. Será a las 3:15 p.m. en el Estadio Campeones del 36.