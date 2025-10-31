En reciente reunión, se estableció que el proyecto de mejoramiento del Estadio Campeones del 36 se desarrollará bajo estrictos parámetros técnicos y normativos exigidos por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), CONMEBOL y FIFA.

Esto implica una planificación rigurosa y una inversión acorde con los estándares internacionales para infraestructura deportiva de alta competencia y cuya elaboración del expediente se encuentra en fase de anteproyecto arquitectónico y se prevé que concluya en el mes de febrero del próximo año, tras lo cual se iniciará la etapa de ejecución.

El expediente técnico tiene un rol fundamental: determinar los estudios, cálculos y especificaciones necesarias para una obra de gran envergadura, cuyo presupuesto total podría alcanzar los 200 millones de soles, incluyendo infraestructura, mobiliario y equipamiento.

PUEDES VER: Liga 1: Este domingo se juega el “Derbi del fútbol piurano”

MODERNO

Participaron de la reunión el gerente Subregional, ingeniero Jorge Irazábal, funcionarios del Gobierno Regional, representantes de la comuna de Sullana, de la Liga Provincial de Fútbol de Sullana y el Club Alianza Atlético.

Asimismo, se validó el retiro de las estructuras existentes debido a razones técnicas, de seguridad y de cumplimiento normativo, así como la incorporación de un nuevo acceso comercial que modernizará y dinamizará este importante escenario deportivo.

El arquitecto Samuel Pinea, jefe de proyecto y consultor encargado de la elaboración del expediente técnico, dijo que no solo considerará el diseño arquitectónico, sino también flujos de circulación de espectadores, prensa y deportistas, accesos vehiculares y peatonales, y las zonas VIP y comerciales, garantizando un estadio moderno, funcional y seguro.