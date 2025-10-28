Este domingo, a las 3:30 p.m., en Sullana, se juega el clásico del fútbol piurano en el Torneo Clausura de la Liga 1, que encuentran a Atlético Grau y Alianza Atlético en desigualdad de condiciones.

Mientras uno lucha por llegar a clasificar a la Copa Sudamericana, el otro ya se resignó a quedar más abajo de la mitad de la tabla de posiciones.

Tanto albos como “Churres” cayeron en la fecha anterior, ante equipos cusqueños por el mismo score. Los sullaneros desperdiciaron una oportunidad de tentar estar entre los cuatro primeros, perdiendo 1-0 ante Cienciano, en Sullana.

Mientras que Grau cayó por la mínima diferencia ante Cusco FC., jugando en el Estadio Garcilaso de la Vega.

MÁS CERCA

El cuadro que dirige Gerardo Ameli se vio favorecido con la caída de Sport Huancayo y ADT de Tarma y está a escaso un triunfo para asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana, luego de 16 años.

Los “Churres” ocupan el sexto lugar, con 50 puntos en la tabla acumulada, mientras Sport Huancayo y el ADT se quedaron con 45 y están en el octavo y noveno lugar, respectivamente. De ganar este domingo a su clásico rival, dirán presente en un torneo internacional.

Para este partido, ante los dirigidos por Ángel Comizzo, tendrán que buscar un triunfo con una mejor táctica, teniendo en Agustín Graneros y Luis Olmedo como los jugadores que más llevan peligro al área rival. Por su parte, Larios con Perlehe, son las manijas del mediocampo, con desbordes constantes.

LOS ALBOS

Atlético Grau jugando de local, está en la obligación de ganar para no quedar tan relegado en la tabla de posiciones y, además, darle una alegría a su hinchada, que muestra descontento por los últimos resultados.

El defensa Daniel Franco lamentó la derrota frente a Cusco, aunque por una parte está satisfecho, pues dice que hicieron un gran partido. También opinó cómo enfrentarán los últimos choques.