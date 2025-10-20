Los pocos aficionados que fueron a alentar al Atlético Grau en Sullana, no podían creer lo que veían en el campo de juego del Estadio Campeones del 36, donde el conjunto de UTC de Cajamarca, lo venció por 2-0.

Un duro golpe ante un equipo cajamarquino que venía de semi colero de la Liga 1 y que con este resultado tomó aire para subir dos escalones más, buscando no descender al término del torneo.

Grau no supo imponer condiciones jugando en casa y se ha estancado en el casillero 12 de la Tabla Acumulada, con 37 puntos, estando ya salvado del descenso y sin opciones de clasificar a una copa internacional el próximo año.

Los hinchas salieron decepcionados y a la vez pidieron a la directiva tomar cartas en el asunto y que se haga una reingeniería total en el club, para evitar el próximo año estar en la misma situación.

EL JUEGO

En el primer tiempo, los albos tomaron la iniciativa y se adueñaron del balón, teniendo a Rodrigo Vilca como eje del juego ofensivo, pero que no supo convertir un gol. Pero no contó que UTC apostaría por el contragolpe y la velocidad de sus referentes Garro y Villamarín, que generaron peligro en la valla de Patricio Álvarez.

Los atacantes piuranos pecaron de inoperancia para anotar en la valla de los cajamarquinos y con el 0-0 se irián al descanso.

Para la etapa complementaria, se pensó que el técnico albo cambiaría de táctica, pero fue más de lo mismo.

Ni con los cambios de Rostaing, De la Cruz, Vásquez, Olivares y Ruidiaz fueron la opción del equipo de dirige Ángel Comizzo.

ACERTADO

En cambio el entrenador de UTC, Hernán Lisi,hizo ingresar a Jarlin Quintero, que le dio mayor movilidad al equipo y vaya que le dio resultado, pues a los 52 minutos en una escapada, luego de un pase a profundidad, eludió al portero albo y abrió el marcador.

Tres minutos después y cuando aún no se reacomodaba el equipo albo, el jugador Roberto Villamarín, culminó una gran jugada iniciada por Erinson Ramírez para anotar el segundo tanto y darle la estocada final y la tranquilidad a su equipo.