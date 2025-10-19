Los “Churres” jugando un partido a todo tren, perdieron por la mínima diferencia ante el club Comerciantes Unidos que supo respetar su localía, en el partido jugado en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, por la fecha décima quinta del Torneo Clausura de la Liga 1, que fue dirigido por el árbitro Julio Quiroz.

Los “Churres” pierden una clara oportunidad de haber llegado a estar entre los 4 primeros puestos de la tabla acumulada, pero conserva la 6ta. posición aun en zona clasificatoria.

En la próxima fecha Alianza Atlético enfrentará a Cienciano del Cusco en el Estadio Campeones del 36 de Sullana el sábado 25 de octubre a las 3:00 p.m. Y en la fecha 17, jugará el “Clásico piurano” ante Atlético Grau, al que ya ganó en el torneo Apertura por 2-1

FUE EL DOMINADOR

Un inicio bien movido por ambos conjuntos, pero fueron los sullaneros quienes asustaron primeros por intermedio de Erick Perleche a los 13 minutos saca tiro, pero el balón pega en el palo izquierdo cuando ya estaba vencido el arquero Villete.

Tres minutos más tarde Agustín Graneros cebecea,peros el balón pasó a escasos centímetros del arco. En el contragolpe, tras un pase largo de Paredes al corazón del área, encontró a la defensa adelantada, el balón le llega a Alexander Lecaros que controla y en un mano a mano con Diego Melián lo vence de tremendo zurdazo.

El trámite del partido fue de dominio del cuadro de Sullana, Ya en el segundo tiempo, a los 55 minutos José Villegas logra anotar el empate, pero el gol fue anulado, luego de ser revisado en el VAR por el árbitro Julio Quiroz.

A los 70 minutos, el “Vendaval del Norte” tuvo otra oportunidad para emparejar el marcador, cuando Agustín Graneros sacó potente disparo que pega en el travesaño, cuando ya estaba vencido el portero local.