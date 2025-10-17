El equipo del “Vendaval del Norte” continúa con los entrenamientos, afinando cada detalle de cara al próximo partido ante Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo, a jugarse mañana sábado, a partir de las 3:15 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, por la 15° fecha del Torneo Clausura.

Alianza Atlético, luego de ganar 1-0 a Los Chankas, sigue estando en zona de clasificación a un torneo internacional, donde está ubicado en el 6to casillero de la tabla acumulada con 50 puntos (descendió un puesto, luego del triunfo de Melgar), pero esta semana, de ganar, puede llegar hasta el 4to. lugar de la tabla de posiciones.

Mientras tanto, su rival de turno, Comerciantes Unidos, causó sorpresa al empatar 1-1 ante el conjunto del Cusco FC, jugando en la ciudad imperial y se ubica muy cerca de la zona de descenso en el puesto 15, con solo 27 puntos y espera ganar para salir de esta situación complicada.

CONFIANZA

Uno de los más entusiastas en el equipo “Churre”, que entrena el técnico Gerardo Ameli, es el ariete Luis Olmedo, quien se tiene mucha confianza de lograr un buen resultado en lares cutervinos para seguir en la lucha por clasificar.

“Ante Los Chankas fue un choque muy complicado, pero al final pudimos sacarlo adelante, ahora estamos entrenando para ir a Cutervo a ganarlo todo, pues queremos afianzarnos en lo más alto de la tabla acumulada, atrás dejamos ese encuentro y solo pensamos en seguir cosechando triunfo en bien del equipo ”, dijo.

Más adelante, señaló que están enfocados en el próximo rival. “Paso a paso, seguimos trabajando con mucha humildad, trabajando y pensando en nosotros para disputar cada partido y de lograr el objetivo principal de una clasificación a un torneo internacional, A la afición les pido tener confianza, pues nosotros en la cancha lo dejaremos todo“, sentenció.