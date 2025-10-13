Un gran triunfo logró ayer el cuadro de Alianza Atlético ante el Club Deportivo Los Chankas por la mínima diferencia por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1, y “coquetea” por clasificar a una copa internacional.

Los “Churres” acumularon 50 puntos en la tabla acumulada y se ubica en la quinta posición. En la próxima jornada enfrentará a Comerciantes Unidos, donde de ganar y perder o empatar el equipo de Sporting Cristal ante la “U”, desplazaría del 4to. lugar a los rimeneses y se ubicaría en zona de clasificación de una Copa Libertadores.

Ayer tuvo al frente a un equipo complicado, pero aún así supo sacar la garra y vencerlo con gol de José Villegas, desatando un loquerío de sus hinchas en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

MEJORES

Ayer el técnico Gerardo Ameli, demostró que tiene las cosas claras en el equipo, sus planteamientos le están dando resultados tanto en lo defensivo como en la delantera, aunque aún tiene algo que mejorar, pues ayer encontró un equipo difícil que se plantó bien en la cancha y le cerró espacios.

Durante el desarrollo del partido hubo ocasiones de anotar por ambos conjuntos, pero recién cuando corrían 83 minutos, un centro desde la derecha de Luis Olmedo, al área de la visita, José Villegas se eleva y de un furibundo cabezazo vence al portero Hairo Camacho.

Alianza Atlético logra su segunda victoria consecutiva en el campeonato, pues llegaba motivado tras golear a Deportivo Garcilaso en la jornada anterior por 4-2.

Los ”Churres" jugarán en la próxima fecha ante Comerciantes Unidos a las 3:15 p.m. en el estadio de Cutervo.