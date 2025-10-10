Alianza Atlético, tras la paralización por el amistoso de la Selección Peruana ante Chile y luego de la seguidilla de partidos por el Torneo Clausura de la Liga 1, regresa este domingo a su estadio Campeones del 36, para enfrentar a Los Chankas.

Luego del triunfo conseguido en lares cusqueños ante el Garcilaso, al cual vencieron por 4-2; los equipistas Agustín Graneros y Stefano Fernández fueron considerados en el Once Ideal, mientras su técnico Gerardo Ameli, el DT de la fecha 13.

VALORA TRABAJO

Ante Garcilaso, el equipo “Churre” fue mucho más efectivo en la ofensiva y se reencontró con la victoria tras dos derrotas consecutivas. Agustín Graneros, autor de dos de los goles de la goleada, valoró el triunfo ante un rival directo y señaló que el plantel está trabajando muy fuerte para acceder a un torneo internacional.

“El triunfo nos reconfortó, el profe planteó bien el partido que era importante, porque era un rival directo y logramos un buen resultado, ahora ante Los Chankas , saldremos a asegurar los 3 puntos desde el pitazo inicial ”, dijo.

Asimismo, enfatizó que “nuestro objetivo es regalarle al pueblo de Sullana un torneo internacional. En lo personal, voy a tratar de dar lo mejor para terminar de la mejor manera, espero anotarle a los de Andahuaylas”.

Ante Los Chankas, jugando de local, los “Churres” sostendrán un choque directo por clasificar a un torneo Internacional. Están en el puesto 6 con 47 puntos en la tabla acumulada.