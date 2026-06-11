Piscina municipal de S/ 2.5 millones cerrada hace 8 años en Paucarpata

Una piscina municipal construida hace ocho años con una inversión superior a los 2.5 millones de soles permanece cerrada desde que fue terminada y a la fecha presenta graves signos de deterioro, vandalismo y falta de mantenimiento en el distrito de Paucarpata.

La situación fue advertida por la Contraloría General de la República, que notificó a la Municipalidad Distrital de Paucarpata tras detectar el abandono físico de la piscina y del parque recreativo infantil César Vallejo, infraestructura que nunca llegó a ser utilizada por la población pese a haber sido concluida y recepcionada en 2018.

Según el Informe de Visita de Control N.° 011-2026-OCI/1305-SVC, las instalaciones, conformadas por dos pateras y una piscina recreacional, no han brindado ningún servicio público desde que terminó el mejoramiento. Esta situación pone en riesgo la vida útil de la infraestructura y de los equipos adquiridos con recursos del Estado.

ESTADO DEL PARQUE

El proyecto de mejoramiento de los servicios recreativos fue ejecutado entre noviembre de 2017 y junio de 2018 en el pueblo joven César Vallejo, con una inversión de 2 millones 516 mil 358 soles. La obra fue recibida oficialmente el 13 de julio de 2018, pero nunca abrió sus puertas para el uso de los vecinos.

Durante una inspección realizada entre el 25 y el 29 de mayo de este año, los auditores encontraron agua estancada, en estado de descomposición, con una coloración verdosa, presencia de algas y residuos sólidos flotantes, convirtiéndose en un potencial foco de contaminación.

El deterioro también alcanza a otras áreas del complejo. La Contraloría reportó pintas y grafitis en las estructuras, revestimientos dañados, servicios higiénicos destruidos, barandas desprendidas y ventanas rotas producto de actos vandálicos.

Aunque los equipos electromecánicos, como bombas, filtros y tableros eléctricos, no evidencian daños externos significativos, el organismo de control advirtió que ocho años sin funcionamiento ni mantenimiento especializado generan incertidumbre sobre su estado real y capacidad operativa.

La situación es similar en las áreas recreativas y deportivas ubicadas alrededor de la piscina. Los inspectores verificaron que los juegos infantiles presentan roturas y daños estructurales, mientras que la cobertura de protección solar se encuentra colapsada por desgarros y desprendimiento de sus elementos de sujeción.

El parque es parte de la piscina municipal César vallejo y su construcción costó S/ 2.5 millones, pero está cerrada hace 8 años en Paucarpata

Además, las áreas verdes desaparecieron casi por completo. En lugar de césped o vegetación, predominan el polvo, la tierra suelta y la maleza, evidenciando años de abandono.

El informe elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Paucarpata fue remitido al alcalde distrital para que adopte las medidas necesarias y evite que la infraestructura continúe deteriorándose sin haber beneficiado a la población para la que fue construida.