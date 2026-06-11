Chats y registros de transferencias bancarias revelarían la presunta participación del comandante José Velázquez Céspedes, jefe de la comisaría de Vitarte, en una red de cobro de coimas a conductores a cambio de evitar sanciones de tránsito en la Carretera Central, en Ate.

Según la investigación fiscal, los policías involucrados utilizaban términos clave como “partidos” y “renta” para referirse a la entrega de dinero.

El pasado 4 de junio fueron detenidos nueve efectivos policiales bajo el mando de Velázquez, entre ellos el alférez Diego García Cueto, señalado como el presunto recaudador de los sobornos.

De acuerdo a Canal N, las pesquisas también indican que el 7 de abril el comandante Velázquez habría reenviado a un grupo de WhatsApp un mensaje alertando sobre un operativo de la Policía Anticorrupción.

Además, un aspirante a colaborador eficaz declaró que dos días antes de las detenciones el oficial reunió a su personal para advertirles sobre la intervención policial.

La Fiscalía sostiene que, tras el operativo, Velázquez habría contratado un abogado para la defensa del alférez García. Como resultado de las investigaciones, el comandante y otros ocho policías afrontan 12 meses de prisión preventiva mientras continúan las diligencias.