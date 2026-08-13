Minutos después que ingresara a la comisaría, Benigno P.R. (78) se sintió mal y los policías lo evacuaron al hospital EsSalud donde falleció de un paro cardiaco. Según información policial, el adulto mayor fue trasladado a la comisaría de El Tambo luego de que una menor de 12 años lo acusara de haberle hecho tocamientos indebidos. herido

Los policías lo detuvieron cerca de la casa de la denunciante y lo trasladaron a la dependencia policial para esclarecer la grave denuncia.

“Apenas había ingresado a la comisaría cuando dijo que se sentía mal y lo evacuaron al hospital, allí informaron de su deceso”, refirió el comandante PNP Jorge Gonzales.

Fortuito

Familiares de la menor señalaron que el anciano que es su vecino ya habría sido señalado anteriormente por la menor por un hecho similar, sin embargo en aquella oportunidad no denunciaron el delito. La Policía realizó las diligencias correspondientes. Sin embargo, se conoció que tras su detención el acusado se mostraba preocupado.

“Una madre denunció que su hija de 12 años fue víctima de tocamientos indebidos y en el lugar de los hechos se detuvo al vecino que cometió este hecho lamentable. Al llegar con el patrullero manifestó sentirse delicado de salud, se le condujo al hospital donde falleció”, detalló el coronel PNP Jerry Chang Plaza, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS).

El cuerpo del septuagenario fue trasladado a la morgue de Hualhuas para las diligencias de ley y confirmar el deceso por un infarto al corazón.

A diario policías de la Región Policial de Junín detienen entre 60 a 130 personas requisitoriadas o implicadas en diferentes delitos, acusados de robo abuso sexual, violencia familiar y otros que son sometidos al examen médico legal.