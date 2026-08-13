Piura busca ampliar sus mercados para productos pesqueros y acuícolas con la realización de la Rueda Internacional de Negocios de Expo Perú Seafood 2026, que reúne a 30 empresas exportadoras peruanas y 15 compradores internacionales de 10 países.

TAMBIEN PUEDE LEER: Piura prepara acciones urgentes ante El Niño 2026-2027 y espera decreto de urgencia

La jornada será liderada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia Espinoza; el director regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), Orlando Adriano Jara; y representantes de PromPerú. El encuentro se desarrolla en el hotel Los Portales y es organizado junto con la Sociedad Nacional de Acuicultura y el Gobierno Regional de Piura.

En total se desarrollarán 270 citas comerciales con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el sector. Entre las prioridades figura el ingreso a los mercados de Uruguay y Argentina, así como el incremento de los envíos hacia Taiwán y Brasil. También se busca consolidar la presencia de la oferta peruana en España, Italia, Estados Unidos y Canadá.

La actividad comercial estuvo precedida por un foro técnico-académico que puso sobre la mesa el reto de convertir a Piura en un hub pesquero e industrial del norte del país.

Uno de los principales planteamientos fue dejar atrás la dependencia de la exportación de materia prima en bruto y avanzar hacia productos con mayor valor agregado, capaces de competir en las cadenas internacionales de comercialización.

Especialistas de México, Brasil, Ecuador y Perú analizaron aspectos vinculados con la innovación tecnológica en los cultivos acuícolas, nutrición, manejo ambiental, calidad del agua y suelos, además de las perspectivas de producción de especies como el langostino y la concha de abanico.

También se abordaron las nuevas tendencias de consumo y las exigencias para ingresar al canal retail internacional, especialmente a las cadenas de supermercados, donde la oferta peruana busca ganar mayor presencia.