Un bus de transporte interprovincial que se dirigía de Tacna a Ilo, trasladando a 30 pasajeros, chocó por alcance contra un volquete en la carretera costanera Sur ayer a las 8:50 h.

El accidente se dio entre el bus de placa Z7N-954 perteneciente a la empresa Cetur colisionó por alcance contra el volquete marca Howoo de placa TFG-854 de la empresa Gambell Construcciones SAC.

Freno intempestivo

El chofer del volquete manifestó que un auto que iba por delante frenó abruptamente por lo que tuvo que parar para no impactarlo. Este alto intempestivo hizo que el bus que se encontraba detrás lo chocara por alcance, sufriendo daños en su cabina, parabrisas y parachoques.

Producto del impacto el conductor del bus quedó atrapado en su asiento por lo que fue rescatado por los mismos pasajeros antes de la llegada de unidades de emergencia.

Auto huyó de la zona

Según indicaron, el auto ocupado por una mujer y un varón huyó del lugar. Los pasajeros hicieron un trasbordo en otro vehículo de la empresa Flores. El conductor fue atendido por paramédicos en una ambulancia del centro de salud 28 de Agosto.

Hasta la zona llegaron unidades de la Policía de Carreteras y las compañías de Bomberos 24 y 110.