Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) rescataron a una trabajadora que fue tomada como rehén durante un asalto a una farmacia en Villa María del Triunfo, en Lima.

El presunto asaltante fue identificado como David López Fernández, ciudadano venezolano, quien, según el reporte de América Noticias, ingresó armado al establecimiento para apoderarse del dinero de las ventas y pertenencias de la trabajadora.

Al percatarse de la presencia de los policías, el hombre habría utilizado a la empleada como escudo humano mientras le apuntaba con un revólver. Tras la intervención, los agentes consiguieron reducir al sospechoso y liberar a la víctima sin lesiones, de acuerdo con el reporte.

Asaltante habría utilizado engaño para ingresar a la farmacia

Según la información policial difundida por América Noticias, el sospechoso habría utilizado un particular método para conseguir que la trabajadora abriera la puerta del establecimiento.

El hombre arrojó una bolsa con excremento frente al local. Cuando la empleada abrió el acceso para limpiar el lugar, el sujeto aprovechó el momento para ingresar por la fuerza.

Una vez dentro, habría sustraído las ganancias del día, un teléfono celular y otros objetos personales de la víctima.

Pareja del sospechoso habría actuado como “campana”

Mientras se producía el robo, una mujer identificada como Paulimar Colindano Escobar, pareja del investigado y también de nacionalidad venezolana, habría permanecido en el exterior del establecimiento.

De acuerdo con la información policial, su presunta función era vigilar los alrededores y alertar al hombre sobre la eventual presencia de las autoridades.

Agentes de la División de Inteligencia y la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) llegaron al lugar mientras se desarrollaba el asalto y detuvieron a la mujer.

Asaltante tomó como rehén a trabajadora al verse rodeado

Al advertir la intervención policial, López Fernández se habría negado a entregarse y retuvo a la trabajadora bajo amenazas con un arma de fuego, según el reporte.

Los efectivos desplegaron una operación para reducir al hombre y liberar a la empleada. La intervención terminó con el rescate de la víctima y la detención del sospechoso.

La Policía también recuperó el dinero en efectivo y el teléfono celular que habían sido sustraídos durante el asalto.

Policía incautó revólver con tres municiones

Durante las diligencias posteriores, los agentes incautaron el revólver presuntamente utilizado para amenazar a la trabajadora.

Según la información policial, el arma se encontraba abastecida con tres municiones al momento de la intervención.

David López Fernández y Paulimar Colindano Escobar quedaron bajo custodia de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades en el caso.

Vecinos del sector manifestaron además su preocupación por los robos y otros hechos de inseguridad registrados en la zona de Villa María del Triunfo.