En un encuentro de regular intensidad, el conjunto de Atlético Grau empató sin goles ante FC. Melgar y regaló un punto que al final le puede hacer falta en la tabla acumulada.

Fue durante la 13 fecha del Torneo Clausura, jugado en el estadio Campeones del 36. Grau estaba en la obligación de ganar para acercarse al octavo puesto, pero no arriesgó y se contentó con el empate en una tarde gris, sin claridad para anotarle a los “rojinegros”. El Patrimonio de Piura bajó al puesto 12 del acumulado.

Ambos equipos quedaron en deuda con el aficionado, pues ninguno mereció llevarse los 3 puntos. Si bien hubo chispazos de buenas jugadas, estos no pasaron a crear peligro en ambas vallas.

APÁTICO

Pero el gran perdedor son los albos, pues mientras ellos pierden puntos, sus demás competidores suman y cada fecha se va alejando de la zona clasificatoria.

Grau perdió la brújula esta vez, muy alejado del planteamiento que demostró en el partido pasado ante Alianza Lima, y cayó en un mar de errores, que hizo que no se amoldara en el campo y solo consiguió un empate a cero.

En el trámite de juego, la primera mitad fue pareja y con pocas ocasiones claras. La más peligrosa llegó a través de Jhonny Vidales, quien probó con un remate cruzado, que pasó cerca del arco de Fuentes. El resto del primer tiempo se disputó sin mayores aproximaciones.

En el complemento nada cambió, y las emociones aparecieron recién en el tramo final, pero sin motivación de celebración. A los 86 minutos “la pulga” Ruidíaz se fue expulsado por tocar el balón con la mano y más tarde el mistiano Bernardo Cuestas.