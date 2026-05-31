El actor peruano Christian Thorsen denunció públicamente el uso no autorizado de su imagen en contenidos digitales que promocionan supuestas curas contra el cáncer. La advertencia fue realizada tras la circulación de videos en redes sociales que atribuyen al intérprete declaraciones que nunca emitió.

El artista, recordado por su participación en la serie “Al fondo hay sitio”, reapareció en televisión para alertar sobre este tipo de engaños que afectan especialmente a pacientes oncológicos y sus familias. Thorsen señaló que los videos difundidos han sido alterados mediante herramientas digitales que modifican su voz e imagen. En los videos también se mencionan a profesionales de la salud para dar mayor credibilidad a los mensajes falsos.

De acuerdo con su testimonio, el contenido viral presenta supuestas curaciones rápidas y recomienda abandonar tratamientos médicos convencionales. El actor afirmó que estas afirmaciones no son parte de su experiencia ni a lo que ha expresado públicamente.

En declaraciones a Latina Noticias, el actor cuestionó la difusión de este tipo de contenidos al considerar que generan falsas expectativas en personas que atraviesan enfermedades graves. Asimismo, señaló que ha recibido mensajes de usuarios que le consultan por el supuesto producto promocionado en los videos manipulados.

“Había escuchado de la inteligencia artificial queriendo estafar gente, pero en este sentido queriendo darle esperanza de vida, me parece que extra limita todo. He recibido casi 4-5 mensajes de gente pidiendo cuál es el brebaje”, manifestó.

Asegura que todavía padece de cáncer

Mientras tanto, en el programa Arriba Mi Gente, el actor precisó que nunca ha asegurado haberse curado en pocos días ni haber abandonado su tratamiento médico. Asimismo, explicó que su proceso incluye distintas terapias bajo supervisión profesional.

“Yo, personalmente, el paciente tiene la autonomía de decidir qué tipo de tratamiento recibir, yo no quería recibir quimio (…) Busqué otra opción, el primer doctor que fui de medicina tradicional me dijo ‘no necesitas quimio’ (…) Cuando encontré el centro médico antroposófico, la medicina atrás del muérdago, y me dijeron ‘el muérdago lo que hace es estabilizar el sistema inmunológico y eres tú quien pelea contra la enfermedad’, eso me gustó a mí, porque es una decisión mía”, comentó.

El intérprete añadió que su estado de salud requiere un enfoque integral con seguimiento constante. En esa línea, precisó que su tratamiento incluye medicamentos para controlar el componente hormonal de su enfermedad.

“Mi cáncer es hormonal y consumo pastillas para controlar la producción de hormonas, me mantiene de esta manera y me da calidad de vida. Es integral, una suma de cosas que lleva que puedas batallar contra la enfermedad”, sostuvo.

El actor anunció que evaluará medidas legales frente a la difusión de estos contenidos manipulados. La denuncia también busca alertar a la población sobre estafas digitales que se presentan como tratamientos médicos. Thorsen pidió especial atención a contenidos que circulan en redes sociales sin respaldo científico.