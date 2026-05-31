La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que los recientes accidentes ocurridos en el Metropolitano no estuvieron relacionados con fallas técnicas. Las investigaciones concluyeron que los hechos se originaron por errores en la conducción de las unidades.

El organismo explicó que los casos analizados ya cuentan con resultados preliminares y finales en dos de los incidentes. En ambos se descartó que el sistema de buses o la infraestructura hayan presentado fallas.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | En diálogo con Exitosa, David Hernández, presidente de ATU, confirmó que dos de los últimos accidentes en el Metropolitano fueron ocasionados por falla humana y que el triple choque en Miraflores aún se encuentran en investigación.



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Durante una entrevista en Exitosa, el presidente de la ATU, David Hernández, señaló que los reportes técnicos apuntan a diferentes situaciones que atravesaron los conductores durante su habitual ruta. En esa línea, precisó que en uno de los casos influyó una condición de salud del chofer en plena ruta.

Uno de los accidentes ocurrió en enero de este año, en el puente México, cuando una unidad terminó impactando contra la estructura vial. Según la investigación, el conductor perdió el control tras manifestar un malestar mientras conducía.

Mientras que el segundo hecho se registró en mayo cerca de la estación Andrés Reyes, donde el bus salió de su trayectoria habitual. Sobre este último caso, la evaluación indica que una maniobra brusca provocó la salida del carril y la posterior colisión.

“De los dos que ya han culminado la investigación, lamentablemente ha sido falla humana. El primero en enero, en el puente México el mismo conductor informó cuando lo rescataban que había sentido un mareo y de verdad ese punto es una recta y se salió de la línea guía. La infraestructura estaba bien y el vehículo había pasado todas sus revisiones”, indicó el presidente de la ATU.

En relación al segundo caso, explicó que el análisis de la pista de frenado mostró una pérdida de control en el desplazamiento. Esto habría generado el impacto contra la estación al salir el vehículo de su carril.

“En el segundo, las huellas demuestran que el vehículo se sale de la línea de la calzada y es por eso que choca contra la estación. Porque al salir de la calzada en el espacio en el que se encontraba, hay una diferencia de 12 o 15 centímetros y se ve como la zona de frenada hace un giro brusco de timón y choca, otra vez se confirma un problema de conducción”, añadió.

El accidente más reciente ocurrió el 18 de mayo, cerca a la estación Angamos. La ATU confirmó que continuan investigando las condiciones en las que ocurrió el hecho, con ello buscan determinar si existió intervención humana o algún otro factor operativo. Asimismo, el titular de la entidad aseguró que el resultado final será comunicado una vez concluida la investigación.