Hasta aquí llegó el “Taladro del norte”, que no supo aprovechar que jugaba con un hombre más desde los 63 minutos y cayó vencido en los minutos finales por el equipo de AD. Tauishco de Moyabamba, en el partido de vuelta por octavos de final de la Copa Perú.

Un partido de amplio dominio de los locales y donde el técnico Richar Oncoy, solo salió a defenderse y a esperar los contragolpes para hacer daño al equipo local, pero más en conservar el empate para ir a la definición en la tanda de los penales.

PUEDES VER: Copa Perú: Atlético Torino de Talara busca llegar a cuartos de final

GOL AGÓNICO

A los 89 minutos tras un córner, Muñoz se eleva entre la defensa granate, les gana el vivo y vence a Nils Alania, que había sido el gran sacrificado del partido. Un minuto antes había sacado un potente tiro que iba con destino de gol.

Aún así los talareños salieron de su letargo y a los 93 y 94 minutos Torino pudo empatar el cotejo, pero dos tiros chocaron en el palo y ya no hubo tiempo para más.

Cabe señalar que en Talara. Torino perdió la clasificación.