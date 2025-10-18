A partir de las 3:00 p.m., en el Estadio IPD de Moyobamba, mañana domingo se juega el partido de vuelta entre AD. Tahuishco y Atlético Torino, que en el partido de ida dejó escapar la oportunidad de un triunfo en los octavos de final de la etapa nacional.

Para los dirigidos por Richard Oncoy, nada está definido aún. Faltan 90 minutos de juego y, por ello empleará una táctica ofensiva con toda su artillería para vulnerar el arco rival y conseguir el ansiado pase a los cuartos de final, que lo hagan soñar aún con la finalísima del torneo del “fútbol macho”.

COLOR DE HORMIGA

La llave entre norteños y selváticos se perfila bastante cerrada, ya que el calor de Moyobamba no afectará al “Rey de Copas” acostumbrado a jugar con altas temperaturas, pero que deberá hilar fino para doblegar a un rival que ha demostrado tener mucho oficio y reales pretensiones para pelear por el ascenso al fútbol profesional.

Será un encuentro de mucha emoción; uno de los dos quedará fuera de carrera. Los talareños tendrán que hacer un nuevo esfuerzo para remontar y prolongar así su participación en el torneo, pensando que está a un paso para pertenecer a la profesional en el año 2026.

De acuerdo a las bases establecidas, en caso haya igualdad en el marcador global, se procederá de inmediato a la tanda de penales.

Cabe señalar que el histórico “Taladro del Norte”, ganador de 5 Copas, es considerado uno de los principales favoritos, pero antes deberá sortear a este duro rival. Mañana domingo se define la incógnita.