Los hinchas de Atlético Torino que asistieron al Estadio Campeonisimo de Talara se quedaron con las ganas de gritar los goles del “Taladro”, ya que en una tarde gris, los dirigidos por el técnico Richard Oncoy a duras penas logró empatar sin goles ante AD. Tashuisco de Moyobamba.

De esta manera el cuadro talareño se complicó y perdió una gran oportunidad de cosechar puntos en el partido de ida y ahora tendrá que ir a ganar o forzar un empate, para seguir avanzando en los cuartos de final.

Un primer tiempo de acciones parejas por ambos conjuntos con llegadas de gol, pero más de la visita que hasta en 5 oportunidades con contragolpes mortíferos, llegó en forma peligrosa al arco de Nils Alania, que fue el gran sacrificado ante la nula defensa que permitió a los ágiles moyobambinos ingresar al área.

SE TORNA DIFÍCIL

El juego apático que demostraron los talareños, se vio complicado ante la lesión de Kevin Alcalde, que solo deambuló en el campo, pues ya se habían hecho todos los cambios y lo jugó con 10 hombres los últimos minutos.

El árbitro Edwing Ordoñez se “comió” dos penales para los granates, que bien pudo cambiar la historia del partido.

El partido se jugará entre el 18 y 19 de octubre, según lo que indique la programación oficial de la Etapa Nacional.

La llave entre norteños y selváticos se perfila bastante “Rey de Copas” acostumbrado a jugar con altas temperaturas, pero que deberá hilar fino para doblegar a un rival que ya ha demostrado que tiene mucho oficio y reales pretensiones para pelear por el acenso al fútbol profesional.