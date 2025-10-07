El “Taladro del Norte” de Talara. juega ante AD. Tahuischco el domingo 12.
Partidos de alto voltaje comienzan este fin de semana, para disputar los octavos de final de la . Un total de 16 equipos, divididos en dos zonas (norte y sur) disputarán sus cotejos en ida y vuelta para llegar a la final.

Culminada la fase II de la etapa nacional, se conoció los cruces de los octavos de final, tanto en la zona norte como sur, en el que Atlético Torino enfrentará a AD. Tahuishco.

APLAZADO

El equipo “Rey de Copas”, como se le conoce a Torino, enfrentará a los moyobambinos, conjunto que eliminó al poderoso equipo del ADA de Jaén, en la tanda por penales (4-3) al terminar empatados en el global.

Los talareños, dirigidos por el técnico Richard Oncoy, dejó en el camino a Bagua FC. con un global de 2-1 (empataron a cero en Amazonas) y de esta manera accede a los octavos de final y su hinchada volverá a llenar de camisetas granates el estadio para alentarlos.

La Federación Peruana de Fútbol, en comunicado, dio a conocer que los partidos de ida han sido aplazados para el 11 y 12 de octubre debido a los actos de violencia y solo se jugarán en campos que se haya utilizado para la Liga 1, Liga 2 o Liga 3.. Los partidos de vuelta serán entre el 18 y 19 de octubre.

LAS LLAVES

Los emparejamientos definidos son los siguientes: por la zona norte: Atlético Torino (Piura 1) chocará contra AD Tahuischo (San Martín 3), el ganador de esta llave enfrentará también en partido de ida y vuelta al ganador de la llave conformada por Unión Minas (Pasco 1) y U.N.T.(Tumbes 1).

Los otros partidos por la zona norte son Real Huarcos (Lima 1), que define con CCD. Cachorro (Lambayeque 2) y Sport River (La Libertad 1) contra ASA F.C. (Lima 2).

En la zona Sur, los ocho equipos clasificados a octavos de final definen su suerte en las llaves conformadas por CD. ANBA Perú contra Diablos Rojos; CDC. Huancarama dirime con San Martín Tours.

Asimismo, Sport Machete enfrenta a Patibamba y Juventud Huracán choca contra Amigos de la PNP en encuentros que prometen ser de candela.

